Endrick harekatı

Forvet transferinde harekete geçen Fenerbahçe, Real Madrid'den 20 yaşındaki yıldız Endrick'i kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı golcü için İspanyol kulübüne resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kazandırmayı amaçlıyor. Real Madrid'in de kiralama teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho da şu anda takımla çalışmalara devam eden genç yıldızın kiralanmasına izin veriyor. Geçen sezon Fransa'da Olympique Lyon'a kiralanan Endrick'in bu sezon da kiralanacağı kaydedildi.