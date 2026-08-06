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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu

Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi.
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