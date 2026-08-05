Devler Ligi aşkına

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Sturm Graz'la karşılaşacak.

Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde tek hedef; sahadan güzel bir futbol ve iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek. Bir önceki turda Gornik Zarbze'yi saf dışı bırakan temsilcimiz, Graz'ı da iki karşılaşma sonunda geçip, adını Devler Ligi play-off'una yazdırmak ardından da yıllar sonra Düşler Sahnesi'nde boy göstermek istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zarbze eşleşmesindeki skorlardan memnun olsa da oyunu beğenmemişti. Tecrübeli çalıştırıcı, dün yaptığı maç toplantısında;

Sturm Graz karşısında daha iyi bir oyun ortaya koymalarını öğrencilerinden istedi. Kartal'ın "Gornik karşısında performansınızın çok daha üstüne çıkmalısınız. Bunu yapacak kalitedesiniz. Sizden hem daha iyi oyun hem daha iyi bir skor bekliyorum.

Herkes yapması gerekeni biliyor ve plana sadık kalacaksınız. Rehavet istemiyorum" dediği belirtildi.

HEARTS'I İÇERDE DIŞARDA YENDİ

Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi Sturm Graz da temsilcimiz gibi Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme'den başladı.

Avusturya temsilcisi, İskoç rakibi Hearts'ı her iki maçta da yendi. Evindeki karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Graz, deplasmanda da 2-0 kazandı ve gol yemeden tur atladı.

SEZONA PUAN KAYBIYLA BAŞLADI

Sturm Graz, Avusturya Bundesliga'ya kayıpla başladı... Sezonun ilk maçına 1 Ağustos'ta çıkan Sturm Graz, WSG Tirol'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Avusturya ekibi Fenerbahçe maçının ardından ise 8 Ağustos'ta Hartberg deplasmanında olacak.

3. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile tarihinde 3. defa rakip oluyor. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağı, 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynandı. Bu karşılaşmayı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanş ise Kadıköy'de oynandı. 1-1'lik beraberliğin ardından sarı kanarya turu geçti.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 7'NCİ MAÇ

Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 kez Galatasaray ile Avrupa kupalarında rakip oldu. Avusturya ekibi, 2000-2001'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup edip deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 2009-2010'da ise Avrupa Ligi'nde Aslan'a rakip oldu. İstanbul'daki maç 1-1 berabere biterken, Avusturya'daki müsabaka Sturm Graz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Avusturya ekibi bugün 7'nci kez Türk takımlarıyla karşılaşacak.

AVRUPA'DA 303. MAÇ

Fenerbahçe, bugünkü maçla beraber Avrupa kupalarında 303. kez oynayacak. Kanarya, geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

ELEMELERDE 45. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 44 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16'sında galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı, rakip kalelere 64 gol attı, 51 tane de gol yedi.

ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz maçı öncesinde iddialı konuştu:

"Şampiyonlar Ligi güzel bir lig... Futbolun en üst seviyesi. Her maç final havasında geçiyor. Bu maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sturm Graz iyi bir takım.

Güçlerinin bilincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık. Yeni teknik adamları ile farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek. Şampiyonlar Ligi hepimizde bir heyecan yaratıyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. İlk turda kendi evimizdeki maçın daha farklı bitebileceğini siz de biliyorsunuz. İkinci maçta iki yarıda da farklı oyunlar vardı, turu geçmeyi başardık. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da gelişerek daha fazlasını yapmalıyız."

KADRODA OLACAKLAR

İsmail Kartal, Vedat Muriç'in sakatlığını atlattığını söyledi ve "Vedat Muriç'i kadroya alacağız.

Kante geldi ve iyi durumda. 10. idmanına çıkacak.

O da bizimle birlikte kadroda olacak. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kalede kimin oynayacağına yarın (bugün) karar vereceğiz" dedi.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Milan Skriniar ise Sturm Graz maçı hakkında şunları söyledi: "Taraftarımızla birlikte takım olarak Sturm Graz maçını kazanmak istiyoruz. Taraftarların idmana gelip bizi desteklemesi harika. İlk geldiğim andan itibaren hep yanımda oldular.

Onları gururlandırmak istiyoruz. Ake harika bir futbolcu. Sadece bana değil takıma yardımcı oluyor."

SKOR YÜKÜ TALISCA'DA

Anderson Talisca bu sezonki 2 resmi maçta da Fenerbahçe'nin gollerini atan isim oldu. Brezilyalı yıldız, Kadıköy'de 1-0 kazanılan ve deplasmanda 1-1 biten maçlarda sarı-lacivertlilerin gollerini kadetti.

DÜDÜK CHRIS KAVANAGH'TA

Fenerbahçe-Sturm Graz müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

İŞTE FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Fred, Greenwood, İrfan, Kerem, Talisca

Sturm Graz: Khukyakov, Heil, Vallci, Koller, Soglo, Stankovic, Fosso, Beganovic, Seidl, Hödl, Wlodarczyk