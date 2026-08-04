Ya Prag Ya Lyon

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde Polonya ekibi Gornik Zarbze'yi saf dışı bırakarak üst tura çıkan Fenerbahçe, bu etapta Strum Graz'la eşleşmişti.

Sarı-lacivertlilerin, Graz'ı geçmesi halinde de play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Dün gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcimiz, Sparta Prag-Olympique Lyon maçının galibiyle Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesine çıkacak. Avusturya ekibini, saf dışı bırakması halinde Fenerbahçe, bu iki rakipten biriyle Düşler Sahnesi'nde mücadele etmek için oynayacak. Sarılacivertliler, her iki muhtemel rakibinden de kadro kalitesi ve kadro değeri olarak oldukça üstün. Bu turda ilk maçlar 18-19 Ağustos, rövanşlar ise; 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk karşılaşmaya yine Kadıköy'de çıkacak.