Hedef Rashford

Sol kanadını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Rafael Leao'dan sonra Marcus Rashford'ı da gündemine aldı... Sarı-lacivertlilerin transfer komitesinde yer alan Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, bu hafta içinde İngiliz oyuncu için Ada'ya çıkarma yapacak ve Manchester United yönetimiyle masaya oturarak, teklifini sunacak. Ardından da hem oyuncuyla hem de menajeriyle görüşüp, projelerden bahsedilecek.

MANU SATIŞA SICAK BAKIYOR

28 yaşındaki sol kanat, Manchester United tarafından kadroda düşünülmüyor. Bu nedenle kırmızı-şeytanlar oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de hedef; lig başlamadan Rashford'ı İstanbul'a getirmek. Ancak İngiliz basını, 28 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük liginde kariyerine devam etmek olduğunu yazdı. Sarı-lacivertliler, Rashford'u hem proje hem hedefler hem de yüksek maaşla ikna etmeye çalışacak.

35 MİLYON EURO

Manchester United, Marcus Rashford'la yollarını kesin olarak ayıracak ve 28 yaşındaki kanat oyuncusu için 35 milyon euro talep ediyor. Sarı- lacivertliler ise 30 milyon euroya işi bitirmek istiyor. Kiralama seçeneği ise masada yok.

ÖZLEYECEĞİM

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Rashford hakkında yaptığı açıklamada; "Rashford ile çalışmaktan gerçekten keyif aldım. O harika bir oyuncu ve muhteşem bir insan. Takım onu özleyecek, ben de özleyeceğim" dedi.

BARÇA ALMADI

Geçen sezon İspanyol devi Barcelona'ya kiralık olarak giden Marcus Rashford, 49 maça çıktı ve 14 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu. Ancak Katalanlar, İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

MOURINHO ÇIKARDI

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Marcus Rashford, 2016'da A Takıma yükseldi. O dönem kırmızı- şeytanları çalıştıran Jose Mourinho, Rashford'a şans verdi. En iyi dönemlerinden birini de Jose'yle geçtirdi.