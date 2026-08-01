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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Muriç geri dönüyor

Muriç geri dönüyor

Sakatlığını atlatan Vedat Muriç formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Sturm Graz maçlarında kadroda yer alacak Kosovalı forvet, 6 yıl sonra Kadıköy’de sahaya çıkmayı bekliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Muriç geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Vedat Muriç, Kadıköy hasretini bitirmek için geri sayıma geçti. 32 yaşıdaki golcü Levent Mercan'ın yerine UEFA listesine eklendi. Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan maçları kaçıran Kosovalı forvet, Sturm Graz karşılaşmalarıyla beraber formasına kavuşacak. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü evinde Avusturya ekibi Sturm Graz'la oynayacak olan sarı-lacivertli takımda Muriç'in kadroya alınması bekleniyor. Fiziksel olarak iyi durumda olan Kosovalı forvet teknik heyetin şans vermesine göre forma giyebilecek. En son 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de bir resmi maça çıkan Muriç, 6 yıllık hasretini bitirecek.

EN SON 12 TEMMUZ 2020'DE

Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'deki son maçına 2019- 2020 sezonunda çıktı. 12 Temmuz 2020 tarihinde Kadıköy'de oynanan Sivasspor mücadelesinde forma giyen Kosovalı yıldız, 6 yıl sonra sarılacivertlilerde resmi maça çıkacak.

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