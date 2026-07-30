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Samba rüzgarı

Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze karşısında Anderson Talisca ile turladı. İlk maçta frikikten ağları sarsan başarılı yıldız, dün de rövanşta penaltıyla golünü attı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Samba rüzgarı

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya takımı Gornik Zabrze'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla elerken Anderson Talisca sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu, ilk maçta Kadıköy'de frikikten enfes bir gol atarken dün de Polonya'daki rövanş mücadelesinde penaltıdan ağları sarstı. 2026-2027 sezonunun ilk 2 resmi karşılaşmasında 2 gol kaydeden ve takımının sayılarına imza atan Talisca formda bir görüntü çizdi.

AVRUPA'DA 7 GOL

2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Anderson Talisca, 70 maçta 41 gole ulaştı. 32 yaşındaki Sambacı, kulüp tarihinde Deivid de Souza'yı geçerek en golcü dördüncü Brezilyalı futbolcu olmayı başardı. Öte yandan deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında Avrupa kupalarında çıktığı 17 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı. Gornik Zabrze maçlarında forvet hattında şans bulan Talisca, alkışları kaptı.

TEDBİR AMAÇLI KENARA GELDİLER

Polonya'da iki isim sakatlanarak kenara geldi. 80. dakikada golün sahibi Anderson Talisca, 88. dakikada da Nelson Semedo, sakatlanarak oyundan alındı. Teknik Direktör İsmail Kartal, tedbir amaçlı iki oyuncusunu kenara aldı. Karşılaşmanın ardından Talisca ve Semedo'ya buz tedavisi uygulandı. İki futbolcuda da ciddi bir durumun olmadığı ve bugün tetkiklerinin yapılacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 2 resmi maçında attığı 2 golün altında Anderson Talisca imzası var.

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