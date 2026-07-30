Muriç’e sevgi seli

Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri dönen Vedat Muriç için Chobani Stadı'nda bulunan Maraton Fenerium mağazasında bir imza günü düzenlendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kosovalı forvetin imza gününe adeta akın etti. Maraton Fenerium mağazası önünde uzun kuyruklar oluştu. Taraftarların ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Muriç, "İnşallah sezon sonunda hep beraber şampiyonluğumuzu kutlarız. Taraftarlarımız şampiyonluğu çok hak ediyor. Yeniden Fenerbahçe'de taraftarlarımızla buluştuğum için çok mutluyum" dedi.