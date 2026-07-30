CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mert devleşti

Mert devleşti

Mert Günok, Gornik Zabrze karşısında kalesine adeta duvar ördü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Mert devleşti
Sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi, toplam 5 kritik kurtarışıyla Fenerbahçe'yi ayakta tutan isim oldu. 37 yaşındaki eldiven, Chobani Stadı'nda oynanan ilk müsabakada kalesini gole kapamıştı. Tecrübeli kaleci, maç sonu şöyle konuştu: "Açık yüreklilikle söylemek gerekirse istediğimiz oyunu oynayamadık. Maçı kontrol edemedik. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Ancak sezonun daha başındayız. Turu geçtiğimiz için mutluyuz."
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray stoper bombasını patlatıyor!
Transferde son dakika! Leao'nun F.Bahçe ve G.Saray'dan istediği...
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler!
G.Saray'dan Leao'ya dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! 09:33
Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? 09:23
Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! 09:00
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! 08:26
F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! 01:00
İsmail Kartal: Turu geçtik ama... İsmail Kartal: Turu geçtik ama... 01:00
Daha Eski
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:00
Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! 01:00
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 01:00
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı 01:00
Trabzonspor transferi duyurdu! Trabzonspor transferi duyurdu! 01:00
F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! 01:00