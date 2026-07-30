Mert devleşti

Mert Günok, Gornik Zabrze karşısında kalesine adeta duvar ördü.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi, toplam 5 kritik kurtarışıyla Fenerbahçe'yi ayakta tutan isim oldu. 37 yaşındaki eldiven, Chobani Stadı'nda oynanan ilk müsabakada kalesini gole kapamıştı. Tecrübeli kaleci, maç sonu şöyle konuştu: "Açık yüreklilikle söylemek gerekirse istediğimiz oyunu oynayamadık. Maçı kontrol edemedik. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Ancak sezonun daha başındayız. Turu geçtiğimiz için mutluyuz."