İsmail Kartal: Ders çıkaracağız

Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Maça iyi hazırlandık. Avrupa'da bu tip maçları oynamak kolay değil. İlk devre iyi oynayamadık. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Önemli pozisyonlar bulduk. Sonuçta turu geçmesini bildik. Bundan ders çıkarmalıyız. Gelişen bir takımız. Taraftarlarımız bize güvensinler, bize inansınlar. Yolumuza devam ediyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Taraftarlarıyla birlikte maçı bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum."