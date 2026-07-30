CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Ders çıkaracağız

İsmail Kartal: Ders çıkaracağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından 1-1'lik sonucu değerlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
İsmail Kartal: Ders çıkaracağız

Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Maça iyi hazırlandık. Avrupa'da bu tip maçları oynamak kolay değil. İlk devre iyi oynayamadık. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Önemli pozisyonlar bulduk. Sonuçta turu geçmesini bildik. Bundan ders çıkarmalıyız. Gelişen bir takımız. Taraftarlarımız bize güvensinler, bize inansınlar. Yolumuza devam ediyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Taraftarlarıyla birlikte maçı bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray stoper bombasını patlatıyor!
Transferde son dakika! Leao'nun F.Bahçe ve G.Saray'dan istediği...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler!
G.Saray'dan Leao'ya dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! 09:33
Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? 09:23
Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! 09:00
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! 08:26
F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! 01:00
İsmail Kartal: Turu geçtik ama... İsmail Kartal: Turu geçtik ama... 01:00
Daha Eski
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:00
Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! 01:00
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 01:00
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı 01:00
Trabzonspor transferi duyurdu! Trabzonspor transferi duyurdu! 01:00
F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! 01:00