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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 1-0'ın rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Nelson Semedo açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 19:06
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 1-0'ın rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Nelson Semedo açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

Nelson Semedo'nun açıklamaları ise şu şekilde:

"Karşılarında kazanmak isteyen, turu geçmeyi hedefleyen bir takım görecekler. Rakip takım taraftarlarının burada çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu da duyduk. İki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz."

"Her zaman saha içerisinde en iyi şeyleri yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Kulüp için bu turnuvanın ne kadar önemli olduğunu bildiğimden dolayı tatilimden de erken döndüm. Ben her zaman takımım için hazırım, yarın da hazır olacağım."

"Üçüncü bölgede takıma yardım etmek adına iyi olmaya çalışıyorum. Takımın geliştirilmesi gereken yanları var. Daha iyi olabilmek için her şeyi yapacağız."

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