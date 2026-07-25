Patron çıldırdı

13 yıllık şampiyonluk hasretini 2026-2027 sezonunda bitirmek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu süper starlarla güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Perdeyi Vedat Muriç'le açan ardından Nathan Ake'ye imzayı attıran, son olarak da Mason Greenwood'a çubuklu formayı giydiren sarı-lacivertliler, sezonun en büyük transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Hedefteki isim; Galatasaray'ın aylardır transfer etmek için büyük uğraş verdiği Milan'ın süper starı Rafael Leao...

GALATASARAY'A YILIN ÇALIMI

Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli süper kanat için Milan'a 50 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Çizme medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, oyuncuya da 8 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 12 milyon eurodan 5 senelik sözleşme teklif etti. 27 yaşındaki kanadı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, hem dünya çapında ses getirip kadrosunu güçlendirmeyi hem de ezeli rakibi Galatasaray'a yılın transfer çalımını atmak istiyor.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

İtalyan medyası, Galatasaray'ın da Leao ve Milan'a teklif yaptığını ancak Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli bir paketle ezeli rakibini geride bıraktığını vurguladı. Galatasaray'ın oyuncuyu kiralamak istediği ancak F.Bahçe'nin bonservisini almak istediğinin altı çizildi.

MENDES RESMEN DEVREDE

Transfer görüşmelerine dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, aracılık yapıyor. Mendes'in taraflar arasında temasları sağladığı ve anlaşmanın sonuçlandırılması için çalışmaları hızlandırdığı vurgulandı.

MİLAN'IN EN PAHALI İSMİ

Rafael Leao, 583 milyon euro market değeri bulunan AC Milan'ın yeni transfer Gonçalo Ramos'la birlikte en pahalı ismi konumunda bulunuyor... Piyasa değeri bir dönem 90 milyon euroya kadar çıkan Portekizli yıldızın şu anki değeri ise 50 milyon euro.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri... 27 yaşındaki oyuncu, 2021'den bu yana milli takım formasını giyiyor ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Leao, turnuvayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. Toplamda ise 49 maçta 6 golü var.

LEAO'NUN BAŞKA TALİBİ YOK

Leao'nun ismi, Manchester United ve Chelsea'yle anılsa da Portekizli oyuncuyu; Galatasaray ile Fenerbahçe'den başka isteyen kulüp yok.