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Haberler Fenerbahçe Özlenene Fener

Özlenene Fener

Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze karşısındaki dominant oyunu, taraftarların ve camianın yüzünü güldürdü. “İşte özlenen Fenerbahçe bu” yorumları yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Özlenene Fener

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Gornik Zarbze'yi evinde konuk etti. Saracoğlu'nda sergilenen oyun, başkan Aziz Yıldırım'ın seçim öncesindeki, "futbol artık 30 metrede oynanıyor. Biz 70 metrede oynuyoruz. Seçilirsek 30 metrede oynayan bir Fenerbahçe olacak" sözlerinin adeta bir yansıması gibiydi. Rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren topa hükmeden, oyunu rakip yarı alana yıkan bir Fenerbahçe sahadaydı... %79 topla oynayan, 15 şut atan, 3 büyük şans yakalayan, 763 pas yapan, 29 defa rakip ceza sahasına giren sarı-lacivertliler, adeta taraftarını ve camiasını mest etti. Teknik direktör İsmail Kartal ise soyunma odasında oyuncularını alınan galibiyetten dolayı tebrik ederken, "Bu daha başlangıç, çok daha iyi olacağız" diye konuştu.

RAKİP YA GRAZ YA HEARTS

F.Bahçe, Gornik Zabrze'yi geçmesi halinde bir sonraki turda Sturm Graz ya da Hearts'la eşleşecek. Sturm Graz, ilk maçta rakibini 4-0 mağlup etmişti.

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