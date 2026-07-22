Kadıköy'de şölen

Bu sezon Şampiyonlar Ligi özlemini sonlandırmak isteyen F.Bahçe, Gornik Zabrze önünde harika bir galibiyete imzasını attı. Karşılaşmanın başından son düdüğe kadar oyunun tek hakimi olan ve mücadeleyi rakip yarı sahada sürdüren sarı-lacivertliler, 1-0 kazanmayı başardı. 2 topu da direkten dönen temsilcimiz, daha farklı bir galibiyeti kaçırdı ancak rövanş öncesinde de avantaj elde etti. Karşılaşmanın en etkili ismi olan Anderson Talisca, perdeyi açtı.

RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde kazanılan duran topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, topu köşeye harika gönderdi. Karşılaşmada ileride oynayan tek forvet olarak oynayan sambacının bir topu da direkten dönerken gecenin yıldızı oldu. Turu geçmek için rövanşta F.Bahçe'ye beraberlik bile yeterli olacak. Rövanş karşılaşması 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Temsilcimiz turu geçmesi halinde Sturm Graz-Hearts galibiyle karşılaşacak

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Sezonun ilk resmi maçında F.Bahçeli taraflar takımlarını yalnız bırakmadı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de Gornik Zabrze karşısında takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, büyük bir destek verdi. Chobani Stadı tamamen dolarken, oyuncuları özleyen taraftarlar herkesi tek tek tribünlere çağırdı. Maraton Alt Tribünü'ne maç öncesinde sarı tişörtler dağıtıldı.

PODOLSKI KADIKÖY'DE

F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'nin en büyük hissedarlarından birisi olan Lukas Podolski de karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a geldi. Ülkemizde bir dönem G.Saray forması da giyen Alman isim, kritik mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca karşılaşma öncesinde Polonyalı taraftarlar güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

AKE İLK KEZ 11'DE

Yeni sezonun ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk eden F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Nathan Ake'ye ilk 11'de şans verdi. Kalede Mert Günok'a şans veren İsmail Kartal, ileride ise Talisca'yı kullandı. Geçtiğimiz sezon stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde sol bekte başladı. İrfancan Kahveci de başarılı çalıştırıcı ile yeniden formasına kavuştu.

KAHVECİ 289 GÜN SONRA

Geçen sezon kadro dışı kalan ve daha sonra Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takıma geri döndü. Son olarak 5 Ekim 2025'te Samsunspor deplasmanında çubuklu formayı giyen İrfan Can, 289 gün sonra yeniden F.Bahçe'de resmi maça çıktı. İrfan Can geçen sezon ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giymişti.

EDERSON'A KESİK GELDİ

Teknik direktör İsmail Kartal, sezonun ilk resmi maçında kalede bir sürprize imzasını attı. Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak zaman zaman eleştirilen Ederson'u kulübede tutan İsmail Kartal, kaleyi Mert Günok'a teslim etti. Milli kaleci, karşılaşmanın 15. dakikasında net bir kurtarışa imzasını atarak kendisine güvenen hocasını mahcup etmedi.

İLK KEZ FORMA GİYDİ

F.Bahçe'nin flaş transferi Mason Greenwood, ilk maçta süre almayı başardı. Henüz tam hazır olmaması nedeniyle mücadeleye kulübede başlayan Mason Greenwood, ikinci yarıda ise şans buldu. İsmail Kartal, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine İngiliz yıldızı sahaya sürdü. Oyunda kaldığı kısa süre içinde istekli görüntüsü ile beğeni kazanan Greenwood'a tribünlerden büyük destek vardı.