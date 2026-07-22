Farkı kaçırdık

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerle 4. dönemindeki ilk maçına dün çıktı. Gornik galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirten Kartal, farkı kaçırdıklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Seyircimiz önünde güzel bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Oyunun tek hakimi bizdik. Daha farklı bir galibiyet alabilirdik. Rövanşta da gerekeni yapıp üst tura yükseleceğiz. Bu sene taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz. Henüz hazır olmayan oyuncularımız vardı. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.