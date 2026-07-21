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Dersimize çalıştık

İsmail Kartal: “Rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Dersimize çalıştık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı öncesinde iddialı konuştu ve şunları söyledi: "Rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Trnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları var. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum.İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz. Oyuncularımız, ne istediğimi iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylediler. Mason Greenwood ve Nathan Ake, yarın kadroda olacak. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceği."

1-2 TRANSFER OLABİLİR

Transfer konusuna açıklık getiren İsmail Kartal, "Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunu uzun yıllar sonra başarmak istiyoruz" dedi.

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