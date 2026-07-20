Yeni teklif kapıda

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Sidiki Cherif için Bundesliga ekibi Hamburg, kapıyı çaldı. Almanlar, 19 yaşındaki santrfor için 4 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro da satın alma opsiyonuyla bir teklif yaptı. Ancak sarı-lacivertliler, genç oyuncu için gelen bu teklifi reddetti. Hamburg'un Fenerbahçe'ye yeni bir teklif yapacağı belirtildi.