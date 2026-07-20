Fred’le görüştük

Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred'in transferinden vazgeçmiyor. CEO Pedro Daniel, "Fred ile bazı görüşmeler yaptığımız biliniyor ancak bu daha çok sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'nin vereceği bir karar, bizim değil. Bu, çok iyi bir transfer fırsatı. Türkiye'de yabancı oyuncu sayısında bir değişiklik olduğunu gördük. Dolayısıyla bazı gelişmeler olabilir" dedi.