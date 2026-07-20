Carlos’a düşük teklif

F.Bahçe'de gönderilecekler arasında yer alan Diego Carlos'la Vasco, talip oldu. Ancak oyuncu için 3 milyon euro önerildi. Yönetim bu teklifi reddetti ve 10 milyon euro talep etti. Como da Brezilyalı stoper için 3 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Gelen teklifler Fenerbahçe yönetimini tatmin etmiyor.