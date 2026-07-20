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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Carlos’a düşük teklif

Carlos’a düşük teklif

F.Bahçe'de gönderilecekler arasında yer alan Diego Carlos'la Vasco, talip oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Carlos’a düşük teklif

F.Bahçe'de gönderilecekler arasında yer alan Diego Carlos'la Vasco, talip oldu. Ancak oyuncu için 3 milyon euro önerildi. Yönetim bu teklifi reddetti ve 10 milyon euro talep etti. Como da Brezilyalı stoper için 3 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Gelen teklifler Fenerbahçe yönetimini tatmin etmiyor.

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