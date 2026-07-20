4’ü kalsın

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Düzce ve Avusturya'daki kampların ardından yönetime raporunu sundu. Gitmesini ve kalmasını istediği isimlerin altını kırmızı kalemle çizen 65 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili de yönetime bilgiler verdi. İsmail hocanın özellikle satış listesinde olan Jayden Oosterwolde'nin takımda tutulmasını istediği ortaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra; gönderilecekler arasında gösterilen; Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Fred'in de takımda kalmasını talep etti. İsmail Kartal'ın "Bu üç oyuncu 99 puan topladığımız sezonda çok önemli katkılar verdi ve sistemimin en önemli parçaları... Kesinlikle gönderilmelerini istemiyorum. Onlardan yine aynı katkıyı alacağım" dediği ve üç öğrencisine de kefil olduğu belirtildi.