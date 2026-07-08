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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde Karşıyaka'ya Adem Yeşilyurt'un bonservisini ödedi

Fenerbahçe transferde Karşıyaka'ya Adem Yeşilyurt'un bonservisini ödedi

Süper Lig'de teknik direktörlük görevine dönen İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde 3'üncü Lig'in köklü temsilcisi Karşıyaka'dan daha önce renklerine bağladığı 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un kalan bonservis ödemesini de yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 14:04
Fenerbahçe transferde Karşıyaka'ya Adem Yeşilyurt'un bonservisini ödedi

U19 Milli Takımı'nda da görev yapan genç sağ kanat oyuncusu için Karşıyaka'yla transfer dönemi haricinde şubat ayında anlaşmaya varıp, 500 bin euro tutarındaki bonservisinin yarısını daha önce ödeyen sarı-lacivertliler, kalan 250 bin euro tutarındaki kısmı da yeşil-kırmızılılara yatırdı.

Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan Adem, yeni takımıyla Avusturya kampında antrenmanları sürdürüyor. Karşıyaka yönetimi, Adem'in bonservisinden gelen 250 bin euronun 140 bin euroluk kısmıyla takıma geçen sezon mali destek veren eski yöneticilere olan borçları ödedi. Bu isimlerden yeni sezonda da destek alınması bekleniyor. Genç futbolcunun bonservisinin yüzde 10'u olan 50 bin euro ise Adem'i profesyonel yaparken verilen söz gereği eski takımı amatör ekiplerden Pınargücü'ne ödendi. Kalan 60 bin euronun ise futbol takımında teknik direktör Burhanettin Basatemür ve sözleşme yenilenen oyunculara peşinat olarak verileceği öğrenildi.

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