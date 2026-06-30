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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 20:29
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya çıkan oyuncular, ısınmanın ardında gruplar halinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Vedat Muric katılmazken, Anderson Talisca ve Marco Asensio, kademeli olarak takımla çalıştı.

Archie Brown ile Cengiz Ünder ise kendilerine uygulanan program dahilinde salon çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, 1 Temmuz Çarşamba yapacağı çift idmanla ilk etap kamp çalışmalarını sürdürecek.

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