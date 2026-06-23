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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan yıldız futbolcunun, kendisine ulaşan transfer teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması için tarafların kulüpler arasında sağlanacak anlaşmayı beklediği ifade ediliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Sarı lacivertli kulüpte gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu olmuş durumda.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Bu doğrultuda Kanarya'da takımdan ayrılacağı iddia edilen o isim hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

ARCHIE BROWN İÇİN DEVREDELER!

Fenerbahçe'de Archie Brown ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Takvim'in haberine göre, Nottingham Forest'ın yıldız oyuncu için 16 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Fenerbahçe'nin Brown için beklentisinin 23 milyon euro olduğu gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Fenerbahçe, İngiliz ekibinin rakamı artırmasını bekliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Bu arada İngiliz kulübünün, Archie Brown ile maaş konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Kulüplerin anlaşması durumunda Brown gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti

Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için PSV'den Mario Junior ile görüşüyor.

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