Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti
Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan yıldız futbolcunun, kendisine ulaşan transfer teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması için tarafların kulüpler arasında sağlanacak anlaşmayı beklediği ifade ediliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
ARCHIE BROWN İÇİN DEVREDELER!
Fenerbahçe'de Archie Brown ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, Nottingham Forest'ın yıldız oyuncu için 16 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Brown için beklentisinin 23 milyon euro olduğu gelen haberler arasında.
Fenerbahçe, İngiliz ekibinin rakamı artırmasını bekliyor.
Bu arada İngiliz kulübünün, Archie Brown ile maaş konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Kulüplerin anlaşması durumunda Brown gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek.
Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için PSV'den Mario Junior ile görüşüyor.
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