Fenerbahçe'den stoper harekatı! İşte listedeki yıldızlar

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli camiada son olarak Başkan Aziz Yıldırım, yıldız stoper için düğmeye bastı. İşte Kanarya'nın listesindeki o 4 futbolcu...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de başkanlık görevine Aziz Yıldırım'ın gelmesinin ardından transfer çalışmaları büyük bir hız kazandı.
Kanarya'da kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdan ayrılma ihtimali olan oyunculardan birisi de Jayden Oosterwolde.
Talipleri olan Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayırmayı ve kulübe girdi sağlamayı planlayan Fenerbahçe, Hollandalı oyuncunun yerine 4 aday belirledi:
Jose Gimenez, Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey...
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden futbol direktörü Oğuz Çetin önce Ake için Manchester City'yle görüştü ardından da Bassey'in durumunu öğrenmek adına Fulham'la masaya oturdu.
Bu iki ismin yanı sıra; Lens'tan Malang Sarr ve Atletico Madrid'den Jose Maria Gimenez'le de menajerler aracılığıyla temas kuruldu.
Dört oyuncuyla da transferde görüşmeler devam ediyor.
Aziz Yıldırım ve yönetimi, bu stoperlerden birine önümüzdeki yıl sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni stoperi, 25 Haziran'a kadar belli olacak.
Jayden'ın satışı da kısa süre içinde gerçekleşecek.