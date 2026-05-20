Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı! Fenerbahçe ve transfer...
Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis'te forma giyen Sofyan Amrabat hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. La Liga ekibinin Amrabat'ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 10:23
Bu doğrultuda Real Betis'te Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
İspanyol Gazeteci Gonzalo Tortosa'nın haberine göre Amrabat, kariyerine Real Betis'te devam etmek istiyor.
Tortosa, haberinin devamında Faslı futbolcunun Real Betis'e transferinin kaderinin Fenerbahçe'nin vereceği cevaba ve koşullara bağlı olduğunu belirtirken transferin gerçekleşme ihtimali zor olsa da görüşmelerin yapılacağını vurguladı.
Real Betis'in, Fenerbahçe ile görüşüp taleplerini öğrenmek istediği, ekonomik şartlar tutarsa Amrabat'ın transferini gerçekleştirecekleri, tutmadığı takdirde ise o mevkideki alternatif oyunculara yönelecekleri haberde son olarak yer aldı.
Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
