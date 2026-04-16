Darwin Nunez'den Fenerbahçe'ye 'Yeniden görüşebiliriz' mesajı!
İsmi ocak ayında Fenerbahçe ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Darwin Nunez hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nunez'in, Fenerbahçe de dahil olmak üzere kendisi ile ilgilenen kulüplere "yeniden görüşebiliriz" mesajı verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 11:38
Takvim'in haberine göre, Darwin Nunez'in, ara transfer döneminde kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında bulunan Fenerbahçe'ye de "yeniden görüşebiliriz" mesajı verdiği öne sürüldü.
Ancak bu aşamada oyuncudan, kulübünden ya da Fenerbahçe cephesinden yapılmış resmi bir doğrulama bulunmuyor.
DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ
Darwin Nunez, kış transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri olmuştu. O dönemde çeşitli haberlerde sarı-lacivertlilerin oyuncu için girişimde bulunduğu yazılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.
AL-HILAL'DE DENGELER DEĞİŞTİ
Şubat ayında Karim Benzema'nın gelişi sonrası Al-Hilal'in yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Darwin Nunez'i Suudi Pro Lig kadrosundan çıkardığı bildirildi.
Bu kararın ardından Uruguaylı futbolcunun ligde forma şansı kalmadı ve sezonun kalan bölümünde yalnızca kıta organizasyonunda görev alabildiği aktarıldı.
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DE VEDA ETTİ
Al-Hilal, 13 Nisan'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite son 16 turunda Al Sadd'a penaltılarla elendi.
Böylece kulübün sezon hedeflerinden biri daha sona ererken, Nunez'in geleceğine dair iddialar yeniden güç kazandı.
