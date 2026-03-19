Yeni golcü Nene

Sarı-lacivertli takımda Dorgeles Nene rüzgarı esti. Gaziantep filelerini tam 3 kez sarsan Malili futbolcu, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı. Anderson Talisca (13) ve Marco Asensio'dan (13) sonra takımının en skorer ismi olan Nene, kariyerinin de en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 9 gol, 6 asistle 15 gole etki ederken, toplamda da 10 gol, 9 asistle 19 gole doğrudan katkı sundu.

5 MAÇTA 5 GOLLÜK KATKI

Dorgeles Nene özellikle son 5 Süper Lig maçında 4 gol, 1 asistle 5 gole doğrudan katkı verdi. Son dönemde formda bir görüntü çizen genç yıldız, sarılacivertli takımın kazandığı puanlara da etki etti. Son 5 maçın 3'ünde gol ya da asist katkısı veren Nene, Samsunspor ve Gaziantep müsabakalarında galibiyette öne çıktı. Kasımpaşa ile 1-1 biten maçta ise Asensio'nun golünde asisti yapan isim Nene olmuştu.

KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ

Sarı-lacivertli yıldız Dorgeles Nene, kariyerinde ikinci kez hattrick yapma başarısı gösterdi.

Malili futbolcu daha önce Belçika'da Cercle Brugge'de oynarken 3 gol birden atmıştı. Genç yıldız Nene, lig kariyerinde Mayıs 2023'te Westerlo- Cercle Brugge karşılaşmasının ardından 2. kez bir maçta hat-trick yaptı.