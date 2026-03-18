Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Nene'den resital!

G.Antep önünde 41, 68 ve 79’da fileleri havalandıran Nene 4-1’lik galibiyetin mimarı olurken, takımına zirve yarışında umut aşıladı

Son haftalarda şampiyonluk yarışında ağır yaralar alan F.Bahçe, Gaziantep FK önünde adeta coştu. 4-1'lik zaferle hem moral bulan hem de şampiyonluk yolunda yeniden umutlanan sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isim ise Dorgeles Nene oldu. Malili futbolcu hat-trick yaparak zirveki G.Saray ile ile aradaki puan farkınıın maç fazlasıyla 4'e düşmesine yardımcı oldu. 41, 68 ve 79. dakikalarda birbirinden güzel gollere imzasını atan yıldız oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 9'a yükseltti. Bu sezon Mauro İcardi ve Rafa Silva'nın ardından hat-trick yapan üçüncü isim oldu. Süper Lig'de 3 hafta önce Samsunspor karşısında da bir gole imzasını atan ve takımını 3 puan kazanmasına yardımcı olan genç yıldız, dün de sahneye çıktı. Mücadele bitiminde karşılaşmanın topunu alan Nene, çocuğuna verdi.

MARCO ASENSİO BİLDİĞİMİZ GİBİ

Sarı-lacivertli takımın İspanyol yıldızı Marco Asensio, asistlerine devam ediyor. Bu sezon takımının en fazla skor üreten ismi olan Asensio, Gaziantep FK önünde de boş durmadı. İspanyol futbolcu Kante ve Nene'nin attığı son golde asist yaptı. Böylece Süper Lig'deki asist sayısı da 13'e yükseldi.

GUENDOUZİ BİR İLKİ YAŞADI

Ara transfer döneminde katıldığı F.Bahçe'de önemli işler başaran Matteo Guendouzi, çubuklu forma altındaki ilk asistini kaydetti. Fransız futbolcu, 68'de Nene'nin attığı golde pası veren isim oldu. Daha önce lig ve kupada birer golü bulunan Guendouzi, ilk kez asist sevinci yaşadı.

Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 19. gün | İran'ın gölge lideri Ali Lacirani öldürüldü
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi!
Saran: Vazgeçme şansımız yok!
F.Bahçe, Nene'yle kazandı! F.Bahçe, Nene'yle kazandı! 01:41
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 01:41
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 01:41
"Ben de hayal kırıklığına uğradım!" "Ben de hayal kırıklığına uğradım!" 01:40
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! 01:40
Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı 01:40