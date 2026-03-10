Kanatları kapatamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 25 haftasında kalesinde tam 25 gol gördü. Sarılacivertliler, bu gollerin 10 tanesini ise rakiplerin kanatlardan yaptığı atakların sonrasında yedi. Bu da yenilen gollerin %40'ının kanatlardan geldiğini gösteriyor... Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ise; kanatlardan sadece 4 golü kalesinde gördü.
