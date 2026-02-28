Zor kurtuldu

Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 yenen ancak ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle elenen Fenerbahçe, İngiltere'yi salladı. İngiliz basını, Nottingham'ın zor kurtulduğunu belirterek Fenerbahçe'yi övdü. İşte bazı gazete manşetleri: TELEGRAPH: Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala canlı. GUARDİAN: Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi. İNDEPENDENT: Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Nottingham Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.

KIL PAYI GEÇTİLER

İngiltere'nin önde gelen televizyon kanallarından BBC şu ifadeleri kullandı: "Gergin geçen mücadelede Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı."

İKNA EDİCİ DEĞİL

İngıltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesi, "Avrupa Ligi son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki üçüncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi. Devre arasında taraftarlar tarafından yuhalandı" ifadelerine yer verdi.