Yeni forvet Kerem!

Fenerbahçe'de forvet hattının yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Ara transfer döneminde forvet mevkiisinde eksilen sarı-lacivertlilerde Kerem sahneye çıktı. Milli futbolcu hem ara transfer dönemi sonrası hem de şubat ayı içerisinde oynadığı 6 karşılaşmada 5 gol kaydederken 2 de asist yaptı. Son 6 maçta 7 gole direkt etki yapan Kerem Aktürkoğlu, Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya güven verdi. Son oynanan Nottingham Forest maçında rakip filelere yolladığı 2 golü ve sergilediği futboluyla ayakta alkışlanan 27 yaşındaki yıldız, bu süreçte forvet hattında devam edecek.

DOMENICO TEDESCO'DAN ÖZEL SİSTEM

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Anderson Talisca'nın sakatlığında Kerem'den faydalanmak istediği belirtildi. Deneyimli futbolcunun son maçlarda yakaladığı çıkışta İtalyan hocanın kurduğu oyun sisteminin etkisi olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli futbolcunun sol kanattan daha çok yardımcı forvet rolüne büründüğü ve bu şekilde ilerleyeceği bildirildi. Kerem'in ya tek forvet ya da Sidiki Cherif'le beraber çift forvette şans bulacağı kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu bu sezonun toplamında Fenerbahçe'de 36 maçta 12 gol attı, 6 asist yaptı.

SOL BEK BİLE OYNARIM

Sarı-lacivertli forma için sonuna kadar mücadele edeceğini belirten Kerem Aktürkoğlu, forvette oynamasını yorumladı. Kerem, görev verilen her yerde oynayacağını ifade edip, "Kaleye yakın oynadığımda mutlu oluyorum, seviyorum. Takıma daha fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. Domenico Tedesco ile görüşmemiz oldu. Nerede görev verirse oynayabileceğimi söyledim. Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması! Gerekirse orta saha, gerekirse sol bek bile oynarım" diye konuştu.

GOLLERİNİ SIRALIYOR

Kanarya'da son dönemin çıkıştaki ismi Kerem Aktürkoğlu, gollerini sıralamaya başladı. Trabzonspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle adından söz ettiren Kerem, Nottingham Forest deplasmanında da 2 golüyle öne çıktı. Milli yıldız, Gençlerbirliği maçında da 2 kez ağları sarsarak yıldızlaşmıştı. Kerem Aktürkoğlu, Süper Kupa yarı finalinde de Samsunspor'u üzmüştü.

GALİBİYETLERE DİREKT ETKİ

Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçlarda Fenerbahçe sahadan galip ayrılıyor. Süper Lig'de Kayserispor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında gol atıp, 3 puanı getiren Kerem, Avrupa'da da ses getirdi. Deneyimli futbolcu Nice, Stuttgart, Brann ve Nottingham Forest maçlarında ağları sarsıp galibiyetlere katkı yaptı.

AVRUPA'DA TARİHE GEÇTİ

Kerem, F.Bahçe'deki ilk sezonunda Avrupa'da tarihe geçti. Sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi'nde 9 maça çıkan Kerem, 6 gol kaydetti, 1 asist yaptı. Kerem, Avrupa kupaları tarihinde F.Bahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan üç Türk oyuncudan biri oldu.