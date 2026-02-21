CANLI SKOR ANA SAYFA
Milan Skriniar şoku

Milan Skriniar şoku

Nottingham Forest maçında şanssız bir sakatlık yaşayan Milan Skriniar'dan üzücü bir haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Milan Skriniar şoku
Nottingham Forest maçında şanssız bir sakatlık yaşayan Milan Skriniar'dan üzücü bir haber geldi. Sağ kasığında kısmi yırtık bulunan Slovak stoper 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Skriniar, milli aradan sonra Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Milan Skriniar'ın Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
