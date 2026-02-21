CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Kadıköy’de büyük hüzün

Kadıköy’de büyük hüzün

Kanarya bu sezon evindeki büyük maçlarda üzüldü. G.Saray, Beşiktaş, Aston Villa, Nottingham Forest önünde 1 beraberlik, 3 yenilgi geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Kadıköy’de büyük hüzün

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de büyük maçlarda istediği sonuçları alamadı. Süper Lig'de liderliği alma şansının olduğu Galatasaray maçında 1-1 berabere kalan Kanarya, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a sahasında 2-1 kaybetti. Avrupa Ligi'nde iki Premier Lig takımı; Aston Villa (0-1) ve Nottingham Forest (0-3) karşısında gol atamadan yenilen Fenerbahçe, üç turnuvada da istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca ligde Göztepe (1-1), Alanyaspor (2-2), Avrupa Ligi'nde Ferencvaros (1-1) ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica (0-0) ile berabere kalarak hasar aldı. Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de Mourinho ve Tedesco idaresinde 19 resmi maça çıkarken 5 beraberlik, 3 yenilgi ve 11 galibiyet aldı. Ligde evinde kaybetmeyen Kanarya, Avrupa Ligi'nde 2 yenilgi, Türkiye Kupası'nda 1 mağlubiyet yaşadı.

3 MAÇTIR YENEMİYOR

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde evinde çıktığı son 3 maçı kazanamadı. Lig etabında son 2 maçta Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan ve Aston Villa'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, son 16 turu play-off etabında da Nottingham Forest'e 3-0 yenildi. Son 3 maçta 1 gol atabilen Tedesco'nun takımı 5 gol yedi.

TRABZON VE FEYENOORD

Fenerbahçe iç sahada bu sezon iki büyük maçta önemli sonuçlar aldı. Süper Lig'de Domenico Tedesco'nun ilk maçında ezeli rakibi Trabzonspor'u 1-0 yenen sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur ön eleme maçında da Hollanda'nın güçlü takımı Feyenoord'u 5-2 devirerek dikkat çekti.

İKİ DERBİDE KAZANAMADI

Kanarya, bu sezon iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş'ı evinde yenemedi. Süper Lig'de lider olabileceği maçta Galatasaray önünde 1-0 geriye düşüp son dakikada 1-1'i kurtaran Fenerbahçe, Türkiye Kupası ilk maçında da Beşiktaş'a son dakika golüyle 2-1 yenildi.

ÖNCE FENERBAHÇE

Ara transfer döneminin flaş ismi N'Golo Kante, İngiliz basınına konuştu. Kante, Fenerbahçe'ye transfer olmasında Dünya Kupası'nın etkisinin olup olmadığı sorusuna, "Dünya Kupası bambaşka bir şey, o yüzden teknik direktör karar verecek ama öncelikle lige odaklanalım ve neler olacağını görelim. Önce Fenerbahçe'ye odaklanacağım" ifadelerini kullandı. Kante, "Fenerbahçe'ye alışıyorum. Taraftarlardan ve kulüpten sıcak bir karşılama aldım. İyi hissediyorum, umarım her şey yolunda gider" diye konuştu.

