Diego Carlos Palmeiras’a

21 Şubat 2026 Cumartesi
Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve kiralık olarak İtalya'nın Como takımında oynayan Diego Carlos için flaş bir iddia gündeme geldi. Brezilyalı stoperin ülkesine dönebileceği aktarıldı. Carlos'u Brezilya kulüplerinden Palmeiras'ın istediği vurgulandı. 32 yaşındaki stoper bu sezon İtalyan ekibi Como'da 18 resmi maça çıkmıştı.