Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred için yeni transfer teklifi yolda

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yönetim diğer yandan vedalaşacak futbolcuları belirliyor. Domenico Tedesco'nun orta saha rotasyonunda gerilerde kalan Fred için sarı lacivertliler transfer görüşmelerini sürdürüyor. İşte Brezilyalı yıldızın peşinde olan takımlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 09:59
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro planlaması doğrultusunda yönetimle sık sık transfer toplantıları yaptığı, fikir alışverişinde bulunduğu biliniyor.

Tedesco'nun görüşleri, hangi bölgelerde takviye yapılacağı ve hangi oyuncuların kadro dışı bırakılacağı konusunda belirleyici rol oynuyor.

Fenerbahçe'de yeni transferler merak edilirken öte yandan takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in geleceği, transfer gündeminin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor.

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, geçtiğimiz haftalarda Fred için sarı-lacivertlilere resmi bir teklif sunmuş ancak bu teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından düşük bulunduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Brezilya basını ve kulüp kaynaklarına göre Atlético Mineiro'nun Fred'e olan ilgisi hâlâ sürüyor ve önümüzdeki günlerde yeni, daha iyileştirilmiş bir teklifin gelebileceği belirtiliyor.

Şu anda Fred konusunda Yunanistan'ın dev ekiplerinden Olympiakos ile yoğun görüşmeler devam ediyor. Olympiakos'un, Fred'i kiralık + zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde kadrosuna katmak istediği, bu formülün Fenerbahçe'ye de cazip gelebileceği konuşuluyor.

Fred'in 2027'ye kadar süren sözleşmesi nedeniyle sarı-lacivertliler, bonservis geliri elde etmek veya mali yükü hafifletmek amacıyla bu tür anlaşmalara sıcak bakıyor.

Atletico Mineiro'nun yeni hamlesi, Olympiakos sürecini etkileyebilir ve Fred'in tercihi belirleyici olacak.

