Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred için yeni transfer teklifi yolda

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in geleceği, transfer gündeminin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor.

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, geçtiğimiz haftalarda Fred için sarı-lacivertlilere resmi bir teklif sunmuş ancak bu teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından düşük bulunduğu gerekçesiyle reddedilmişti.