Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kupaya vole attı

Kupaya vole attı

Jayden Oosterwolde, 58'de muhteşem bir voleyle ağları sarstı. Fenerbahçe'ye kupayı kazandıran isimlerden biri oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Kupaya vole attı

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı. 58'de Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasını adeta uyutan yıldız oyuncu, voleyle ağları havalandırdı. Farkı ikiye çıkaran Jayden'ın bu golü sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Moussa Sow'u hatırlattı. Tecrübeli oyuncu, golden sonra ise Galatasaray tribünlerine Mauro İcardi sevinci yaptı, ardından da sarı kart gördü. Bu sezon ilk kez gol atan Hollandalı oyuncu, 80. dakikada ise taraftarlarını korkuttu ve sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. Jayden'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

