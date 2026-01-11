Bu sadece fragman

İsmail Yüksek, 2-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından duygularını şu sözlerle ifade etti: "Mükemmel mücadele. Hak ederek kazandık. Tüm takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Herkese teşekkür ederim. Yeni transferler kısa sürede mükemmel uyum sağladı. Teknik heyete, yönetime teşekkür ederim. Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun."