Mert Günok kimdir? Mert Günok kaç yaşında, nereli?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mert Günok kimdir sorusu arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Mert Günok kaç yaşında, nereli? Uzun yıllardır Süper Lig'de istikrarlı bir performans ortaya koyan deneyimli kalecinin futbol hayatı, millî takım kariyeri ve kişisel bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. Mert Günok'un yaşı ve memleketine dair bilgiler futbol gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Mert Günok kimdir sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Mert Günok kaç yaşında, nereli? Türk futbolunun son yıllardaki en istikrarlı kalecilerinden biri olarak gösterilen Mert Günok'un kulüp kariyeri ve millî takım performansı dikkat çekiyor. Peki, Mert Günok kimdir? Mert Günok kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

MERT GÜNOK KİMDİR?

Fehmi Mert Günok (d. 1 Mart 1989, Karabük), kaleci mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur. Türk futbolunun son yıllardaki en istikrarlı kalecileri arasında gösterilen Günok, kariyeri boyunca Süper Lig'de önemli takımlarda forma giymiştir. Son olarak Beşiktaş'ta görev alan deneyimli kaleci, hem kulüp hem de millî takım düzeyinde elde ettiği başarılarla dikkat çekmiştir.

MERT GÜNOK'UN KARİYERİ

Fenerbahçe

Mert Günok, futbol kariyerine kısa süreliğine Kocaelispor altyapısında başladıktan sonra 2001 yılında Fenerbahçe altyapısına katıldı. Sarı-lacivertli kulübün altyapı kategorilerinde yetişen Günok, 2007-2008 sezonunda A takıma yükseldi. U16'dan U19'a kadar alt yaş millî takımlarında 35 kez forma giydi.

Volkan Babacan'ın takımdan ayrılmasının ardından, Volkan Demirel'in arkasında ikinci kaleci konumuna gelen Günok, zaman zaman birinci kaleci olarak da görev aldı.

2010-11 sezonunda Trabzonspor karşısında Colman'ın penaltısını kurtararak Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda kritik rol oynadı.

2013-14 sezonuna Volkan Demirel'in cezası nedeniyle birinci kaleci olarak başlayan Günok, Süper Kupa ve lig maçlarında kurtardığı penaltılarla öne çıktı. Fenerbahçe kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Günok, 2015 yılında sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine kulüpten ayrıldı.

Bursaspor

Mert Günok, 2015 yılında Bursaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekipte 2 sezon forma giyen deneyimli kaleci, bu süreçte 30 resmî maçta görev aldı. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala, 1 Ağustos 2017'de bedelsiz olarak İstanbul Başakşehir'e transfer oldu.

İstanbul Başakşehir

Günok, Başakşehir'deki ilk sezonunda (2017-18) ligde forma şansı bulamasa da Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda görev aldı.

2018-19 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihiyle as kaleci oldu ve 34 lig maçının tamamında forma giydi. Bu performans, Başakşehir'in ligi ikinci sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.

2019-20 sezonunda ise İstanbul Başakşehir ile tarihî Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Kulüp kariyerinin zirve dönemlerinden birini geçiren Günok, 15 Temmuz 2021'de sözleşmesinin feshedilmesiyle takımdan ayrıldı. Başakşehir formasıyla toplam 118 maça çıktı, 38 maçta kalesini gole kapattı.

Beşiktaş

15 Ağustos 2021 tarihinde Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok, siyah-beyazlı takımda önemli bir rol üstlendi.

30 Temmuz 2023'te sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Ancak 26 Aralık 2025'te kadro dışı bırakıldı ve 6 Ocak 2026'da sözleşmesini feshederek kulüpten ayrıldı.

Beşiktaş kariyerinde 130 maçta görev alan Günok, 38 maçta gol yemedi. Siyah-beyazlılarla 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Millî Takım Kariyeri

Mert Günok, 2004 yılında U16 Millî Takımı ile başlayan millî kariyerinde Türkiye'yi tüm yaş kategorilerinde temsil etti.

2012 yılında A Millî Takım formasını ilk kez giydi.

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Türkiye'nin puan rekoru kırdığı grupta birinci kaleci olarak görev aldı.