Anthony Musaba farkı

Turkcell Süper Kupa'da yarı finalde Samsunspor'u 2-0 devirerek finale yükselen Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba'nın performansı dikkatlerden kaçmadı. Musaba, bu sezon hem Samsunspor hem de Fenerbahçe formalarıyla önemli bir başarı elde etti. Hollandalı yıldız, 2025-2026 sezonunda skor katkısı yaptığı maçlarda takımına ciddi destek verdi. Musaba'nın gol ya da asist yaptığı maçlarda takımları sadece 1 kez yenilgi yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Samsunspor'da 22 resmi maçta 6 gol attı, 4 asist yaptı. Yıldız isim, Fenerbahçe'deki ilk maçında da 2 gol pası verdi.

Umut EREN

İLK MAÇINDA COŞTU

Eski takımı Samsunspor'a karşı Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkan Anthony Musaba, 2 asistiyle galibiyeti hazırladı. Henüz ilk maçında taraftarları coşturan Hollandalı futbolcunun takım arkadaşlarıyla yakaladığı enerji de öne çıktı. Musaba gelecek için de umut aşıladı.

AVRUPA'DA SES GETİRDİ

Anthony Musaba Konferans Ligi performansıyla adından söz ettirdi. Samsunspor formasıyla özellikle Legia Varşova ve Dinamo Kiev karşılaşmalarında yıldızlaşan Musaba, 2 gol, 1 asistiyle farkını konuşturdu, galibiyetleri getirdi. Musaba, bu sezon Avrupa kupalarında 7 maça çıkarken 2 gol, 2 asistle dikkatleri topladı