Oğuz kabul etmedi

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın transferi için CSKA Moskova'yla 650 bin euro kiralama ve 6 milyon euro da satın alma bedeli karşılığında anlaşmıştı. Ancak milli oyuncu, Rus ekibinden kendisine gelen bu teklifi kabul etmedi. Kadroda düşünülmeyen Oğuz, ikna edilmeye çalışılıyor.
