Mert Günok imzaya kaldı

Mert Günok, 10 yıl önce veda ettiği sarı-lacivertli formaya geri dönüyor. F.Bahçe'nin de bu hafta içinde transferi duyurması bekleniyor. Bu transfere bağlı olarak Beşiktaş, sezon sonu Cengiz'in opsiyonunu kullanırsa 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu 5 milyon euroya düşecek. Dün Beşiktaş Mert'in sözleşmesini feshetti.
