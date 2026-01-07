İrfan Can K.Paşa’ya

K.Paşa, İrfan Can Kahveci'den sonra Fenerbahçe'de bir diğer kadro dışı kalan isim olan Cenk Tosun'a da talip oldu. İki oyuncu da milli takımın Dünya Kupası'na gitmesi halinde kadroda yer almak istiyor. İlk olarak İrfan Can'la görüşen, lacivert-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
K.Paşa, İrfan Can Kahveci'den sonra Fenerbahçe'de bir diğer kadro dışı kalan isim olan Cenk Tosun'a da talip oldu. İki oyuncu da milli takımın Dünya Kupası'na gitmesi halinde kadroda yer almak istiyor. İlk olarak İrfan Can'la görüşen, lacivert-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.