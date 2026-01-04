CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Ali Şansalan yönetecek

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturacağı Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturacağı Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının hakemi belli oldu. 6 Ocak Salı günü saat 20.30'da ATV'den yayınlanacak olan dev yarı finali Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak. 37 yaşındaki Şansalan, sarı-lacivertlilerin 10 maçını yönetti. Fenerbahçe, bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, Şansalan 19 sarı, 1 kırmızı gösterdi. Rakiplere ise 23 sarı, 4 kırmızı çıkarttı. Samsunspor da Ali Şansalan yönetimindeki 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. 11 sarı kart görürken, rakipleri 1 kırmızı kart gördü.

