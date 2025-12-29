Ligin en iyisi Asensio

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Marco Asensio, ligin ilk yarısında sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. 19 maçta 9 gol, 5 asistlik katkı yapan ve performansıyla yeniden İspanya Milli Takımı'na göz kırpan 29 yaşındaki oyuncu, Comparisoantor'un yapay zeka ortalama puanına göre Süper Lig'in de en iyi ismi oldu. 280 puanla zirvede yer alan matador, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızlarını da geride bıraktı. Asensio'yu 267 puanla Victor Osimhen ve 261 puanla Leroy Sane takip etti. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Vaclav Cerny 254 puanla dördüncü, yine Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz 248 puanla beşinci oldu.

KULÜP SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan Milan'ın dışında, Atletico Madrid ve Villarreal'in de transfer listesinde yer alan Marco Asensio'yu Fenerbahçe yönetimi satmama kararı aldı. İspanyol medyası, Atletico ile Villarreal'in 29 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardıklarını yazmıştı. Yönetim, '30 milyon euro teklif gelse dahi Asensio'yu satmayacağız' mesajını oyuncunun menajerine iletti.