Ziraat Türkiye Kupası
Frattesi'yi ikna turu

Frattesi'yi ikna turu

Fenerbahçe, Inter'in İtalyan maestrosu Davide Frattesi'nin peşinde. Sport Mediaset, Kanarya'nın İtalyanlarıntalebini karşıladığını yazdı. Yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek de ikna turuna çıkıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Frattesi'yi ikna turu

Hollanda devi PSV'den Veerman olmayınca rotayı İtalya'ya kıran Fenerbahçe, İnter'in yıldızı Davide Frattesi için kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi, öncelikli hedef olarak İnter'in yıldızı Davide Frattesi'yi belirledi. Nedeni ise; Veerman transferinin gerçekleşmemesi. İtalyan medyasından Sport Mediaset, sarı- lacivertlilerin Frattesi için İnter'in talep ettiği bedeli ödemeye hazır olduğunu ancak oyuncunun kariyerini İtalya'da sürdürmeyi düşündüğünü yazdı. Bunun üzerine Yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, İtalya'ya çıkarma yaparak 26 yaşındaki orta saha için tüm şartlarını zorlayacak. İkili, burada hem İnter yönetimiyle hem de oyuncu kanadıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-lacivertlilerin kiralama ve zorunlu satın almayla birlikte İnter'e sunduğu 30 milyon euro civarında teklifin kabul edilmesinin ardından oyuncu tarafının Asensio örnek gösterilerek ikna edilmeye çalışılacağı öğrenildi. Mavi-siyahlılarda sadece 14 maçta oynayan ve 2 asist yapan milli maestroya, PSG'de forma şansı bulamayan Asensio'nun Fenerbahçe'ye geldikten sonra oynadığı futbol ve skor katkısıyla tekrar dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı anlatılarak ikna edilmeye çalışılacak. Geçen sezonun başında Sassuolo'dan 31 milyon 400 bin euro'ya gelen 26 yaşındaki yıldız orta saha, teknik direktör Chivu'yla yıldızı barışmadığı için de ayrılmaya sıcak.

33

2022'den bu yana İtalya Milli Takımı'nda 33 maça çıkan Frattesi,8 kez ağları havalandırmayı başardı. Frattesi, futbola Lazio altyapısında başladı. Buradan ise Roma'nın altyapısına geçti. İtalya'da İnter'in yanı sıra; Sassuolo, Ascoli, Empoli ve Monza gibi takımlarda da forma giydi. Transfer gerçekleşirse ilk kez ülke dışına çıkacak.

