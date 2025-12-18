Veerman harekatı

Ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, 8 numara pozisyonu için Eredivisie ekibi PSV Eindhoven'da oynayan Joey Veerman'ı istediği ve somut adımlar attığı dile getiriliyor. Yönetimin, 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile temas kurduğu iddia edildi. 1.85 boyundaki merkez orta sahanın adı geçtiğimiz sezon uzun süre Beşiktaş ile de anılmıştı. Veerman'ın 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da başarılı şekilde görev yapması büyük bir avantaj.

ORTA SAHADA TAM BIR MAESTRO

Bu sezon PSV formasıyla 22 maça çıkan tecrübeli orta saha, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Oyun kurma becerisi ve skora katkısıyla öne çıkan Veerman'ın piyasa değeri 27 milyon euro. PSV ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı yıldızın transferi için kulüpler arasındaki görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinde ise orta saha için yapılacak bu hamlenin sezonun ikinci yarısında önemli bir etki oluşturacağı düşünülüyor. Tedesco'nun orta saha takviyesi istediği biliniyor.

PSV'DE KİLİT BİR İSİM

19 Kasım 1998 doğumlu Joey Veerman, orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Veerman, 8 numara rolünde oyunu yönlendiren, pas dağılımında etkili ve hücum katkısı sağlayan bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Sağ ayağını kullanan Hollandalı oyuncu, PSV Eindhoven'da orta sahanın kilit isimlerinden biri konumunda bulunuyor.

16

4 Ocak 2022'de PSV'ye transfer olan Veerman, Hollanda Milli Takımı'nın formasını 16 maçta giydi. 1 gol attı, 4 asist yaptı.