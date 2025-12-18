Livakovic için 3 milyon euro

Sezon başında kiralık olarak gittiği ve henüz hiçbir resmi maçta süre alamadığı Girona'dan ayrılmaya hazırlanan Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'le anlaştı. Hırvat ekibi, Fenerbahçe'ye 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralama teklifinde bulundu. Sarı-lacivertliler, 2023'te 30 yaşındaki kaleciyi Zagreb'den 6.65 milyon euro'ya transfer etmiş ve 5 yıllık imza attırmıştı.