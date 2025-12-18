B planı Muriqi

Devre arasında mutlaka bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un menajeri ile masaya oturmuştu. Yönetim, İspanyol kulübüyle de temasa geçti ve bonservis beklentisini sordu. Bu görüşmelerden sonra ortaya bir hayli maliyetle bir tablo çıktı. Atletico'nun bonservis beklentisi 30 milyon euro. Ayrıca, 1.95 boyundaki yıldız da yıllık 10 milyon euro'dan 3.5 yıllık sözleşme istiyor. Diğer yandan Vedat Muriqi'nin dönmek için haber yollaması dikkate alınıyor. Mallorca ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı golcü listeye eklendi. Değeri 4.5 milyon euro olan 1.94 boyundaki futbolcu için de girişimler yapılması gündemde.

MÜJDE! SATIŞ LİSTESİNDE

Fenerbahçe'ye Alexander Sörloth ile ilgili önemli bir müjde geldi. İspanyol gazeteci Nacho Donado, bu konuyla ilgili sıcak bilgiler paylaştı. Bir televizyon programında Atletico'nun transfer planını açıklayan Donado, "Atletico, ocakta önemli transferler yapmak için öncelikle olarak futbolcu satışı yapmayı planlıyor. Raspadori, Gallagher ve Sörloth için gelen teklifler değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sörloth'un 12 Aralık 2025 tarihinde güncellenen Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Norveçli forvet bu sezon Atletico Madrid formasıyla 21 maçta 957 dakika süre aldı. 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.