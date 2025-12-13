Levent’in gözü milli takımda

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle düzenli olarak forma giymeye başlayan Levent Mercan, İtalyan çalıştırıcının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Son olarak Brann deplasmanında sonradan oyuna girmesine rağmen Talisca'ya asist yapan Levent, bu sezonki 10'uncu maçında asist sayısını 3'e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında da asist katkısı sağlamıştı.

ALMANYA ALT YAŞLARDA OYNADI

Özellikle antrenmanlardaki özverili çalışmasıyla Domenico Tedesco'nun planındaki önemli isimlerden biri olan Levent Mercan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakın takibinde bulunuyor. Daha önce milli takım kadrosuna seçilmeyen Levent Mercan, alt yaş kategorilerinde ise Almanya'nın U19 ve U20 takımlarında görev yapmıştı. 25 yaşındaki sol bek, sarılacivertlilerin oynadığı son 9 karşılaşmada da forma giydi.