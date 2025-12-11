CANLI SKOR ANA SAYFA
Zafer yakışır

Zafer yakışır

Fenerbahçe, Norveç deplasmanında kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa Ligi’nde 6. maçını Brann karşısında oynayacak. Domenico Tedesco ve öğrencileri, bu akşam kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmeyi planlıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zafer yakışır

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde altıncı hafta maçında bu akşam Norveç'in Brann takımına konuk olacak. TSİ 23.00'da başlayacak kritik karşılaşmada Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den ekranlara gelecek. Sarı-lacivertli ekibimiz, Avrupa Ligi'nde ilk 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan topladı. Norveç temsilcisi Brann ise 5 karşılaşmada benzer şekilde 8 puanı hanesine yazdırdı. İki takım da ilk 8 iddiasını korumak için kazanmayı hedefliyor. Temsilcimiz bu sezon Avrupa'da ilk deplasman galibiyetini amaçlıyor.

FORVETTE EN NESYRI PLANI

Fenerbahçe'de Brann maçında kırmızı kart cezalısı Jhon Duran'ın yanında sakatlığı bulunan Semedo ve Çağlar da forma giyemeyecek. Becao ve İrfan Can Kahveci de kadro dışı oldukları için Norveç'te olmayacak. Domenico Tedesco'nun bu akşam oynanacak kritik mücadelede En Neyri ve Talisca'yı forvette kullanması düşünülüyor. Sağ bekte Mert Müldür oynyacak. Stoperde Skriniar'ın yanında ise Oosterwolde ya da Yiğit Efe'nin oynayıp oynamayacağına Tedesco karar verecek. Brann'da ise sakatlığı olan Jensen, Myhre ve Magnusson'un forma giymeleri beklenmiyor.

NORVEÇ'TE İKİNCİ KEZ

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa kupalarında Norveç'te ikinci kez sahaya çıkacak. Fenerbahçe daha önce ilk kez 2015-2016 sezonunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşmıştı. 2015'te Norveç'te oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 2-0 kazanmasını bilmişti.

13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 13 maçta kaybetmedi. Son yenilgisini 24 Eylül'de Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, o tarihten sonra oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti

HAZIRLIKLAR TAMAM

Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçında bu akşam Brann'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idmanın ardından sarı-lacivertliler Norveç'e gitti.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda hiç kazanamadı. Sarı-lacivertliler sezon başından bu yana dış sahada 4 maça çıkarken 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'a 2-1 kaybederken, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda da Benfica'ya 1-0 yenildi. Sarılacivertliler, Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olurken, Viktoria Plzen'le 1-1 berabere kaldı.

JHON DURAN ŞANSSIZLIĞI

Ferencvaros ile oynanan maçta direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Jhon Duran, Norveç deplasmanında olmayacak. Brann mücadelesini kaçıran Kolombiyalı golcü, bir sonraki Aston Villa karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

DALYA HEYECANI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren bu turnuvada 99 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bugün 100. maçını oynayacak. Kanarya, 99 karşılaşmada 48 galibiyet alırken, 30 maçta rakipleriyle yenişemedi, ve 21 kez de yenilgi yaşadı.

296. SINAV

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç'in Brann ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 296. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 295 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

MUHTEMEL 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Holm, Finne.

F.Bahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde (Yiğit Efe), Levent, Fred, İsmail, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri

F.Bahçe'den Timber'a yakın takip!
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! “Öncelik santrfor değil”
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
